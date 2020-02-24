На Украине разрешили передавать эвакуированным из Ухани антисептические средства, промышленную продукцию и средства личной гигиены. Под запретом оказалась передача пищи. Об этом
Журналист Александр Махов поделился на своей странице в социальной сети Facebook, что эвакуированным из Ухани передали книги на украинском, испанском и английском языках.
Нам пришли книги на украинском, английском и испанском языках! Иностранцы уже часть разобрали. Все растроганы такой поддержкой! Просят передать огромную благодарность, — сообщил Александр Махов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая сообщила о самочувствии людей, находящихся на карантине в санатории в Новых Санжарах. Она отметила, что «все здоровы».
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