https://static.news.ru/photo/80b2afb6-56c9-11ea-9084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине разрешили передавать эвакуированным из Ухани антисептические средства, промышленную продукцию и средства личной гигиены. Под запретом оказалась передача пищи. Об этом сообщает REN.TV со ссылкой на портал «Укринформ».

Журналист Александр Махов поделился на своей странице в социальной сети Facebook, что эвакуированным из Ухани передали книги на украинском, испанском и английском языках.

Нам пришли книги на украинском, английском и испанском языках! Иностранцы уже часть разобрали. Все растроганы такой поддержкой! Просят передать огромную благодарность, — сообщил Александр Махов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая сообщила о самочувствии людей, находящихся на карантине в санатории в Новых Санжарах. Она отметила, что «все здоровы».