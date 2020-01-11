https://static.news.ru/photo/fa6656e0-35dc-11ea-bc8c-fa163e074e61_660.jpg Рауль Хаджимба Фото: presidentofabkhazia.org

Абхазские оппозиционеры, которые несколько дней удерживали здание администрации главы республики, полностью разграбили его, прежде чем передать властям. Об этом заявили в Государственной службе охраны.

Украдены все награды президента, вскрыты все сейфы в здании, разграблена оружейная комната, — приводит ТАСС слова представителя госслужбы.

Политическое противостояние в Абхазии возникло из-за несогласия представителей оппозиции с результатами президентских выборов, победу в которых одержал Рауль Хаджимба. В результате избранный лидер подал в отставку, а Центризбирком объявил о проведении перевыборов.

Захват здания администрации президента произошёл 9 января. После этого, как писал NEWS.ru, пропали около 50 единиц боевого оружия — гранаты, пистолеты и гранатомёты.