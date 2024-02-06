«Награда для Запада»: в США заявили о неожиданной угрозе для Украины Экс-морпех США Хо: крупные американские корпорации хотят завладеть Украиной

Фото: МО РФ

Украиной могут завладеть крупные американские корпорации, заинтересованные в извлечении выгоды из восстановления страны после завершения конфликта, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. По мнению бывшего морпеха, Киев оказался в тяжелом положении.

Примерно год назад была конференция на Украине на тему восстановления страны. Это и есть награда для многих на Западе сейчас. Их интересует не ее победа, — заявил Хо.

Бывший военный США признался, что будущее Украины представляется ему «ужасным». По его словам, стране придется расплачиваться за ту поддержку, которую она получает от Запада.

По данным Bloomberg, лидеры стран G7 и Евросоюза обсуждают возможность использования $250 млрд замороженных активов ЦБ РФ для финансирования восстановления Украины. Предполагается, что западные партнеры Киева могли бы продать долг Украины, используя в качестве обеспечения заблокированные российские средства.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер высказал мнение, что США не прекратят попытки подорвать Россию даже после ее победы в СВО. По мнению эксперта, после окончания конфликта на Украине американские власти могут переключиться на другие страны, в том числе на Молдавию и Белоруссию.