«Наглый и безответственный»: в Совфеде оценили ответ США по безопасности

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ответ США и НАТО по гарантиям безопасности не может устраивать Россию, передаёт РИА Новости. По его словам, он поражает своей наглостью и безответственностью. В появившемся ранее в СМИ ответе говорится, что США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

США ранее просили Россию не публиковать свои ответы по предложенным РФ гарантиям безопасности, теперь они появляются в прессе. О каком соблюдении дипломатической этики со стороны США и НАТО можно говорить? — сказал Джабаров.

Он отметил, что российскую сторону ответ, который поражает своей «наглостью и безответственностью», не устраивает. По мнению законодателя, США не учли в полной мере предложения РФ, а их готовность обсуждать тему контроля над вооружениями вызывает сомнения, поскольку, по словам Джабарова, США не выполняют ранее достигнутые договорённости.

Сенатор также возмутился пунктом о готовности начать диалог о контроле над вооружениями в обмен «на вывод войск и миротворцев из Крыма», подчеркнув, что Крым — это российская территория.

Ранее испанская газета El Pais опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырёх страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах.