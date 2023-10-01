Наемник ВСУ порадовался, что на Украине ему пришлось воевать именно с РФ

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадский наемник, участвовавший в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины, порадовался, что ему пришлось воевать с Россией, а не США. Его интервью опубликовал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в Telegram-канале. По его словам, ВС РФ не наносят ударов по пассажирским поездам, перевозящим гражданских, даже если там едут личный состав ВСУ и другие наемники.

Я был счастлив, что мы воюем с Россией, а не с Америкой <…> Есть вещи, которые русские не делают даже в условиях войны. Почему бы им не взорвать сразу все мосты и железные дороги? Это бы им очень помогло <…> но поезд наполовину заполнен гражданскими, которые едут в Киев, — поделился наемник.

Он добавил, что российские военные также не стреляли по монастырям и церквям. Они не делали этого, несмотря на то, что там был пункт временной дислокации ВСУ, уточнил боец.

Ранее стало известно, что наемники начали уезжать с Украины. По информации Telegram-канала «Рыбарь», в составе Интернационального легиона ВСУ осталось только около 1,8 тысячи иностранцев. Большинство из них разочаровались в Украине, поскольку там их нередко использовали в качестве «пушечного мяса». В результате в ВСУ остались только наемники с радикальными взглядам и узкоспециализированные профессионалы.