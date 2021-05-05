Надзорный совет Facebook поддержал блокировку Трампа

Надзорный совет компании Facebook принял решение, согласно которому аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заблокированными. Заключение совета опубликовано на официальном сайте.
«Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года ограничить доступ экс-президента Дональда Трампа к размещению контента на его странице в Facebook и в его аккаунте в Instagram», — говорится в сообщении.
При этом
Ранее Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими сообщениями спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия.