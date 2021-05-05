Надзорный совет Facebook поддержал блокировку Трампа

https://static.news.ru/photo/c6b626b4-ada8-11eb-87ce-96000091f725_660.jpg Фото: Erin Schaff/Consolidated News Photos/Global Look Press

Надзорный совет компании Facebook принял решение, согласно которому аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заблокированными. Заключение совета опубликовано на официальном сайте.

«Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года ограничить доступ экс-президента Дональда Трампа к размещению контента на его странице в Facebook и в его аккаунте в Instagram», — говорится в сообщении.

При этом отмечается , что правила соцсети не позволяют держать страницы заблокированными бесконечно. Совет настаивает на пересмотре данной ситуации Facebook и призывает компанию составить удовлетворяющий правилам платформы ответ.

Ранее Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими сообщениями спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия.