Крым, являясь территорией РФ, надёжно защищён от внешних угроз и посягательств. Об этом заявил руководитель рабочей группы при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов, сообщает РИА Новости.
Так он
Придуманная Зеленским «Крымская платформа» и создание так называемой антикрымской международной коалиции, основанной на ненависти и злобе, не столько действенный инструмент «деоккупации» полуострова, сколько провинциальный колокольчик, распространяющий один только пустозвон. Крым, являясь территорией России, надёжно защищён от внешних угроз и посягательств, — подчеркнул политик.
Он добавил, что на Украине пока так и не поняли необходимость искать возможность для воссоединения двух братских народов. Вместо этого Киеву куда важнее не вбивать «очередной гвоздь в крышку гроба» многовековой дружбы между Россией и Украиной.
Ранее стало известно, что читатели краковского портала Interia раскритиковали планы Польши оказать Украине помощь в «возвращении» Крыма. Они также высмеяли выступление своего президента Анджея Дуды на саммите «Крымской платформы». Польский лидер в Киеве заявил, что Варшава понимает ситуацию, в которой оказались «украинские братья», и пообещал им поддержку в «возвращении» полуострова.