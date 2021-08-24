«Надёжно защищён»: в Крыму ответили на заявления с киевского саммита

Крым, являясь территорией РФ, надёжно защищён от внешних угроз и посягательств. Об этом заявил руководитель рабочей группы при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов, сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на заявления, звучавшие на киевском саммите «Крымская платформа», прошедшем 23 августа с участием представителей более 40 стран. Президент Украины Владимир Зеленский там заявил, что создана «мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ».

Придуманная Зеленским «Крымская платформа» и создание так называемой антикрымской международной коалиции, основанной на ненависти и злобе, не столько действенный инструмент «деоккупации» полуострова, сколько провинциальный колокольчик, распространяющий один только пустозвон. Крым, являясь территорией России, надёжно защищён от внешних угроз и посягательств, — подчеркнул политик.

Он добавил, что на Украине пока так и не поняли необходимость искать возможность для воссоединения двух братских народов. Вместо этого Киеву куда важнее не вбивать «очередной гвоздь в крышку гроба» многовековой дружбы между Россией и Украиной.

Ранее стало известно, что читатели краковского портала Interia раскритиковали планы Польши оказать Украине помощь в «возвращении» Крыма. Они также высмеяли выступление своего президента Анджея Дуды на саммите «Крымской платформы». Польский лидер в Киеве заявил, что Варшава понимает ситуацию, в которой оказались «украинские братья», и пообещал им поддержку в «возвращении» полуострова.