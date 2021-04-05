«Надуманные поводы»: в МИД рассказали о попытках давления США на РФ

https://static.news.ru/photo/b0278cb2-95e3-11eb-aa52-96000091f725_660.jpg Александр Панкин Фото: mid/vk.com

Для того чтобы оказать давление на Россию, Соединённые Штаты используют любой, даже надуманный повод. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Не вызывает сомнений тот факт, что для ужесточения экономического давления на нашу страну используется любой надуманный, но, главное, раскрученный в медийном пространстве повод — будь то «отравление» Алексея Навального, «вмешательство» в чужие выборы или мнимая выплата вознаграждений за нападения на военнослужащих США в Афганистане, — приводит слова дипломата РИА Новости.

Панкин полагает, что выпады со стороны США являются попытками наказать Россию за независимую позицию в международных делах, которая к тому же является обоснованной. Он напомнил о частых заявлениях представителей американской администрации, в которых говорится о цене, которую РФ должна заплатить за «враждебные действия».

Замглавы внешнеполитического ведомства считает, что отношения двух стран усугубились после интервью американского президента Джо Байдена, утвердительно ответившего на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Это высказывание спровоцировало новый виток напряжённости во взаимодействии сверхдержав.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что США могут попасть в ловушку, если будут подписывать различные договоры по космосу с Россией и Китаем. Как пишет американское издание Foreign Policy, Джо Байден должен учитывать это и делать всё, чтобы избежать этой «космической ловушки».