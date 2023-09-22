Надо содрать с него кожу: нужно ли сейчас кричать такие слова Даже американцы не хотят заниматься судом Линча: не нужен он и нам

Фото: Global Look Press

22 сентября 1780 года впервые в истории был документально зафиксирован случай суда Линча: люди самостоятельно решили, что могут наказать человека. В сравнении со множеством других самосудов первое линчевание было не самым ужасным: жертву решили «всего лишь» выпороть. Но любой самосуд — и тот, который проводил Линч, и в виде «народных сходов» — крайне вреден.

Самосуд естественен — но это не делает его судом

Если в обществе нет власти закона, то линчевание появляется там моментально. Оно и неудивительно — когда права не писаны, то все решается не законом, а чувствами.

Это естественно — хотеть разобраться с тем, кто мешает нам жить. Как только такая возможность появляется, люди ей пользуются. До сих пор. Не верите? Тогда что заставило людей в Европе и Америке заняться повальной «отменой» актеров и продюсеров еще до того, как тех признавали виновными?

Недостатков у судов Линча целый набор. Во-первых, в этом случае никто не проводит расследование. Никто не выясняет, что на самом деле произошло и насколько тяжкое преступление совершил человек. Никто не разбирается, совершал ли он его вообще, или имела место трагическая случайность.

Во-вторых, толпу просто невозможно переубедить. В толпе нет никого, кто хотя бы пытается быть независимым аналитиком. И у самого подсудимого нет никого, кто мог бы выступить его защитником.

В-третьих, у толпы нет намерения восстановить справедливость и уж тем более компенсировать что-то жертве. Толпа хочет только крови.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

У самосуда нет положительных последствий

Последствие самосуда — еще один труп. А есть ли в этом смысл? Как правило, нет. Страх перед смертью не пугает преступников — иначе человечество давно бы искоренило все плохое.

На деле преступников устрашает не смерть, а неотвратимость наказания. Например, в Китае коррупционеров расстреливают. А в Европе его отправят в тюрьму, и такую, что нашим заключенным она покажется отелем. Угадайте, где регулярно находят коррупционеров?

При этом в Китае сохраняется право. В Китае проходит суд, человек может оправдаться. И ничем из этого не может похвастаться самосуд.

Самосуд не просто «недостаточно устрашает» людей — он показывает, что прав нет. Любой публично одобряемый самосуд демонстрирует, что в обществе остается право сильного. И это медленно вымывает из людей цивилизованность как таковую.

Нам не нужен феодализм

Вся современная цивилизация построена на наличии равных прав. Там, где права нет, ни один разумный человек не будет тратить время на создание товаров, строительство магазинов или оказание услуг. Зачем, если все нажитое потом отберет сильный? Лучше самому стать сильным и отбирать.

Иногда можно понять тех, кто отчаялся и идет на такие поступки, потому что других способов отомстить или восстановить право нет. Понять можно. Но называть этот поступок правильным точно не стоит.

Я всегда говорил о том, что смертная казнь плоха. И не отказываюсь от этих слов. Но даже смертную казнь обычно вершат по суду, в соревновательном процессе и с охраной прав обвиняемого как базовой ценности. А еще у этого процесса есть ответственные лица, понимающие, насколько сложное решение они принимают. В случае с самосудом нет ни ответственных, ни ответственности.

Смертная казнь ужасна, потому что она может лишить жизни одного невинного человека.

Самосуд ужасен, потому что он способен вернуть человечеству феодализм.

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