«Надеемся, что получим их на днях»: Песков об ответах США и НАТО

В Москве пока не получили письменного ответа со стороны США и НАТО по гарантиям безопасности, но надеются, что получат его на днях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что в Кремле не будут комментировать ситуацию, дождутся пятницы. Его слова приводит ТАСС.

Пока письменного ответа на поставленные вопросы мы не получили. Надеемся, что получим их на днях. Конечно, в свете состоявшихся трёх раундов переговоров и процесса формулирования ответа со стороны США и НАТО такие контакты на уровне глав МИД, которые состоятся в пятницу, чрезвычайно важны. Не будем пока ничего говорить. Повестка абсолютно понятна. Поэтому дождёмся пятницы, — заявил он.

Переговоры России и США состоялись 10 января в Женеве, 12-го в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а затем консультации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Основной темой всех переговоров были предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Ранее стало известно, что США и НАТО готовы к проведению новой встречи с Россией, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс по итогам переговоров главы внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.