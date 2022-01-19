«Надеемся, что получим их на днях»: Песков об ответах США и НАТО
В Кремле заявили, что пока не получили письменного ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности
Александр Чеков
Александр Чеков
13:03, 19 января 2022
Дмитрий ПесковФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В Москве пока не получили письменного ответа со стороны США и НАТО по гарантиям безопасности, но надеются, что получат его на днях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что в Кремле не будут комментировать ситуацию, дождутся пятницы. Его слова приводит ТАСС.
Пока письменного ответа на поставленные вопросы мы не получили. Надеемся, что получим их на днях. Конечно, в свете состоявшихся трёх раундов переговоров и процесса формулирования ответа со стороны США и НАТО такие контакты на уровне глав МИД, которые состоятся в пятницу, чрезвычайно важны. Не будем пока ничего говорить. Повестка абсолютно понятна. Поэтому дождёмся пятницы, — заявил он.
Переговоры России и США состоялись 10 января в Женеве, 12-го в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а затем консультации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Основной темой всех переговоров были предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Ранее стало известно, что США и НАТО готовы к проведению новой встречи с Россией, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс по итогам переговоров главы внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.