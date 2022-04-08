Над зданием администрации Херсона установили флаг России

Российские флаги подняли над зданием администрации отбитого ВС РФ города Херсон и административным строением через дорогу, сообщают местные жители. Помимо этого, монумент, расположенный на ранее называвшейся «площади Небесной сотни» перед строениями, также поменяли: вместо портретов погибших в ходе Евромайдана граждан повесили орнамент.

Теперь наша площадь вновь стала площадью Свободы. Не хватает, конечно, немножко дедушки Ленина, — шутит воодушевленный автор видео.

В ходе спецоперации город был взят под контроль российскими войсками в марте.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил мнение, что Херсонская область больше не вернётся под контроль украинских властей. Он посоветовал херсонцам никуда не уезжать.

6 апреля российские военные задержали агента Службы безопасности Украины, который работал в городе под прикрытием. У него изъяли справку из психдиспансера и фальшивые документы: мужчина страдает «органическим галлюцинаторно-бредовым психозом» с 2017 года. Позже выяснилось, что задержанный готовился к убийству пророссийского блогера.