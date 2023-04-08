Над Феодосией сбита ракета ВСУ: новости СВО на вечер 8 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Военнослужащий зенитного ракетного полка ВС РФ

Над Феодосией в Крыму сбита ракета, запущенная со стороны Украины, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Его советник Олег Крючков отметил, что обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов. Жертв и разрушений в результате инцидента нет.

Российские военнослужащие за сутки уничтожили около 595 солдат ВСУ, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Наибольшие потери украинские военные понесли на Донецком направлении — 370 человек. Бои вело подразделение Южной группировки войск.

Также за сутки ВС РФ уничтожили на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО три склада боеприпасов ВСУ, три боевые машины пехоты, восемь бронемашин, пять автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», одну самоходную артиллерийскую установку «Акация», три гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, семь БПЛА.

В Минобороны сообщили, что российский военный истребитель Су-35 уничтожил американскую контрбатарейную станцию ВСУ вблизи населенного пункта Песчаное в Харьковской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель с управляемым вектором тяги Су-35

По данным «Военного обозрения», бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль железнодорожную станцию в центре Артемовска и стали продвигаться к западной части города. Военнослужащие вышли к северной части улицы Чайковского. Эта улица имеет важное значение для ВСУ, поскольку через нее можно выехать к Часову Яру и к Константиновке, отмечает издание. «Военное обозрение» сообщает, что украинские войска используют эти дороги для ротации, но сделать это теперь стало сложнее из-за артиллерийских обстрелов со стороны ВС РФ.

Военкоры пишут, что на востоке города позиций ВСУ практически не осталось, российские силы продолжают давать отпор находящимся там украинским военнослужащим.

Тем временем командование ВС РФ приняло решение на участках, где не ведется активное наступление, почти полностью прекратить выдачу боеприпасов, написал командир батальона группы «Восток» Александр Ходаковский в Telegram. Это связано с подготовкой к контрнаступлению со стороны ВСУ в ближайшее время на самых тяжелых направлениях. По его словам, решение о прекращении выдачи боеприпасов далось руководству ВС РФ очень болезненно, но оно принято ради более крупной победы. Ходаковский добавил, что даже возможный успех украинских военных должен обернуться для них истощением запасов вооружения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что контрнаступление ВСУ потребует от Киева отправить много техники и живой силы в зону СВО. По его словам, ВС России смогут отбить любую атаку противника и захватить трофейное оружие. По этой причине Кадыров призвал Украину направить в зону боевых действий как можно больше современной иностранной военной техники.

Фото: Министерство обороны Украины Вооружённые силы Украины

Военные аналитики и другие эксперты обсуждают документы о контрнаступлении в зоне СВО, полученные в результате утечки данных Пентагона. В них идет речь о 12 формирующихся бригадах, девять из которых прошли подготовку на Западе. В каждой бригаде насчитывается от четырех до пяти тысяч солдат. Для них готовят 250 танков и 350 БМП.

Согласно документам, контрнаступление может начаться уже в начале мая. Российский политолог Сергей Марков предположил в беседе с NEWS.ru, что ВСУ пойдут в атаку в Страстную (с 10 по 15 апреля) или Пасхальную неделю (с 16 по 23 апреля).

Военный дипломат Александр Бартош заявил, что наиболее вероятное наступление ВСУ следует ожидать на Азовском направлении. ВСУ также могут нанести вспомогательные удары в Донбассе и в районе Харькова, чтобы отвлечь ВС РФ от основного направления, считает Бартош.

Издание Times ранее сообщило, что около 600 украинских военных безуспешно пытались захватить территорию Запорожской атомной станции в октябре 2022 года. По данным издания, 30 кораблей с украинскими военными из элитных подразделений приплыли к северной части Днепра.

Уроженец Приморья старший лейтенант Дмитрий Васильц отказался возвращаться в зону спецоперации на Украине после отпуска из-за того, что стал буддистом, сообщает Telegram-канал «Владивосток № 1». В связи с новыми убеждениями он отказался вновь ехать на Украину. За неисполнение приказа Заозерский гарнизонный военный суд приговорил военного к двум годам и пяти месяцам колонии-поселения.