Над Черным морем пролетел британский военный самолет НАТО Flightradar зафиксировал британский военный самолет НАТО Boeing RC-135W Rivet Joint над Черным морем

Фото: Shutterstock

Самолёт-разведчик Boeing RC-135

12 августа британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен пролетающим над акваторией Черного моря, следует из данных портала Flightradar24. Он брал курс в сторону Сочи, но, не долетев до цели, повернул в обратном направлении.

Разведывательный Boeing отправился с территории английской авиабазы НАТО в Уоддингтоне в 08:41, а спустя ровно три часа уже был замечен пролетающим над Черным морем. Он двигался со стороны Румынии и держал маршрут в сторону Сочи, пролетая между Крымским полуостровом и Турцией. В 12:27 он резко повернул в обратную сторону, не долетев до суши.

Согласно данным Flightradar, данное воздушное судно под номером ZZ664 за последнюю неделю пролетало по аналогичному маршруту четыре раза. Все эти попытки кончались разворотом в обратную сторону над акваторий Черного моря.

Кроме этого, самолет был замечен над Черным морем в день встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, сообщал «Блокнот».

Ранее сообщалось, что патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon американских ВВС был замечен в районе ЧП с российским ракетным крейсером «Москва». Самолет был зафиксирован примерно в 70 километрах от крейсера 13 апреля около 19:00. Он находился в воздушном пространстве Румынии.