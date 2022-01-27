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Нацполиция Украины опубликовала кадры с места стрельбы солдата-срочника

11:11, 27 января 2022
Нацполиция Украины опубликовала кадры с места стрельбы солдата-срочника Фото: UA.National.Police/facebook.com
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Нацполиция Украины опубликовала видео с места, где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев, там же уточнили, что инцидент произошёл ранним утром. Ролик появился в YouTube-аккаунте ведомства. На кадрах видно, что территорию, на которой произошёл инцидент, оцепили, на месте работает множество силовиков.

Событие произошло сегодня, 27 января, около 03:40 утра на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате четыре военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, — говорится в сообщении.

Мотивы стрелка остаются неизвестными, однако в комментариях пользователи предположили, что над солдатом могли издеваться сослуживцы.

Инцидент произошёл на автозаводе Южмаш. В тёмное время суток солдат пришёл за оружием, после чего из автомата АК-47 расстрелял сослуживцев. По предварительным данным, у молодого человека при себе было порядка семи тысяч патронов. Ему удалось скрыться. В городе был объявлен план «Сирена», в результате которого бойца удалось задержать.

Согласно информации Нацгвардии Украины, Рябчук служил в ведомстве с осени и никаких отклонений за это время у него не наблюдалось.

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