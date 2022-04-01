«Грызуны-вредители»: Кадыров о «загнанных в угол» украинских нацистах

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нацистов в левобережном районе Мариуполя «грызунами-вредителями». В своём Telegram-канале он отметил, что боевики «загнаны в угол» и поставлены перед выбором: добровольно сдаться и ответить по всей строгости за «бесчеловечную деятельность» или погибнуть «без почестей».

Периодически боевиками предпринимаются совершенно абсурдные попытки покинуть территорию. Тем самым нацики лишний раз демонстрируют свою истинную сущность, сущность грызунов-вредителей, — отметил Кадыров.

Глава республики подчеркнул, что боевики нацбатальонов держат в заложниках тысячи мирных жителей, усложняя тем самым работу российским военным. Основное скопление боевиков сосредоточено в левобережном районе Мариуполя, в том числе на территории металлургического комбината «Азовсталь».

Нацисты загнаны в угол и у них есть только два очевидных выбора: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их продырявленные насквозь тела предадут земле без всяких почестей и памятных плит. Таков окончательный исход, — констатировал Кадыров.

Ранее Кадыров обратился к украинским националистам, которые укрываются на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, и дал им один день, чтобы сдаться. Глава Чечни дал им слово, что над ними никто не будет издеваться, если те добровольно сложат оружие. В случае неповиновения же им грозит уничтожение российскими войсками.