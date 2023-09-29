Нацист СС Хунка пожаловался на ненависть после скандала в парламенте Канады

Фото: Patrick Doyle/AP/TASS

Украинский нацист Ярослав Хунка, служивший во времена Великой Отечественной войны в дивизии СС «Галичина», после скандала в канадском парламенте решил уехать к друзьям в Южную Америку, сообщает mk.ru со ссылкой на канадское телевидение. По его словам в Канаде он «столкнулся с огромной ненавистью».

Я столкнулся с такой ненавистью, что вам трудно даже представить. Все, чего я хотел — это тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи, — заявил Хунка.

Ранее Трюдо под давлением оппозиции публично извинился за приглашение и приветствие в парламенте Канады в присутствии украинского президента Владимира Зеленского бывшего пособника фашистов Ярослава Хунки (Гуньки).

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Трюдо не сказал, продолжит ли Оттава оказывать финансовую помощь стране, которая возвела нацистских коллаборационистов в ранг героев. По ее словам, в схожей ситуации прежде оказался Израиль, который так и не извинился.

Дивизия СС «Галиция» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины. В 1944 году была почти полностью уничтожена, после чего ее переформировали и использовали в боях в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае бойцы дивизии сдались в плен войскам Великобритании и США.