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Украинские националисты в ночь на 18 марта обстреляли жилые кварталы Мелитополя ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями, заявил глава пресс-службы Минобороны России Игорь Конашенков. Российские системы ПВО отразили ракетную атаку. Российская сторона выпустила две ракеты «Искандер», уничтожившие позиции и установку противника.

Националисты вели обстрел жилых кварталов, заведомо зная, что рядом с ними не было позиций российских военнослужащих.

Обстрел города производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожья, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями, — сказал он.

Российские войска отразили атаку баллистическими ракетами и уничтожили ответным ударом ракетами «Искандер» пусковые установки украинских сил.

Ранее в Минобороны РФ обвинили Службу безопасности Украины в подготовке провокаций с применением ядовитых веществ против мирного населения. В ведомстве утверждают, что поддержку украинским силовикам оказывают страны Запада, чтобы позднее обвинить Россию в применении химического оружия против украинцев.