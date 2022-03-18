Националисты ударили ракетами «Точка-У» по жилым кварталам Мелитополя
Минобороны РФ: российские военные уничтожили украинский комплекс «Точка-У», которая обстреляла Мелитополь
Никита Чайка
Никита Чайка
13:33, 18 марта 2022
МелитопольФото: NowMelitopol/t.me
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Украинские националисты в ночь на 18 марта обстреляли жилые кварталы Мелитополя ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями, заявил глава пресс-службы Минобороны России Игорь Конашенков. Российские системы ПВО отразили ракетную атаку. Российская сторона выпустила две ракеты «Искандер», уничтожившие позиции и установку противника.
Националисты вели обстрел жилых кварталов, заведомо зная, что рядом с ними не было позиций российских военнослужащих.
Обстрел города производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожья, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями, — сказал он.
Российские войска отразили атаку баллистическими ракетами и уничтожили ответным ударом ракетами «Искандер» пусковые установки украинских сил.
Ранее в Минобороны РФ обвинили Службу безопасности Украины в подготовке провокаций с применением ядовитых веществ против мирного населения. В ведомстве утверждают, что поддержку украинским силовикам оказывают страны Запада, чтобы позднее обвинить Россию в применении химического оружия против украинцев.