Начато новое расследование о пропавшем главе OBI, который мог сбежать в РФ В ФРГ возобновили расследование пропажи владельца OBI, который мог сбежать в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура немецкого города Кельна начала расследование по подозрению в даче ложных показаний Кристианом Хаубом по его объявленному погибшим брате — экс-главе OBI холдинга Tengelmann Group Карлу-Эривану Хаубе, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что мужчина под присягой сказал, что его родственник мертв, однако позднее появилась информация, что он женился и проживает в России.

Прокуратурой Кельна начато расследование по первоначальному подозрению в даче ложных показаний под присягой в связи с делом об исчезновении Карла-Эривана Хауба, которое велось в Кельнском окружном суде в 2021 году, — заявили в пресс-службе.

В прокуратуре подчеркнули, что на текущий момент действует презумпция невиновности. То есть у ведомства пока нет оснований ходатайствовать об отмене объявления о смерти Карла-Эривана Хауба.

Один из самых богатых людей Германии магнат Карл-Эриван Хауб пропал в Альпах в 2021 году. Магнат и владелец магазинов Obi уехал кататься на лыжах, а затем перестал выходить на связь. Семья миллиардера, которая по версии Forbes является одной из самых богатых семей в мире, сразу выделила большую сумму денег для поисков Хауба. Однако спасатели заранее предупредили о том, что деньги здесь не сыграют особой роли: в регионе очень сложные погодные условия.