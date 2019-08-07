https://static.news.ru/photo/d0310f86-b946-11e9-bf5d-fa163e074e61_660.jpg Люди перелезают через забор на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Фото: Sputnik/РИА Новости

В селе Кой-Таш началась вторая волна по взятию резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Сотрудники милиции начали бросать камни в сторонников Атамбаева, которые вышли стеной навстречу правоохранительным органам. Затем на протестующих пошёл плотным строем отряд милиции в спецформе в касках и со щитами. К дому Атамбаева стянуты дополнительные силы спецназа — около одной тысячи человек, экипированных в шлемы, бронежилеты и щиты, передаёт киргизское издание Kloop.

По информации депутата Дастана Бекешева, глава ГКНБ Орозбек Опумбаев и замглавы МВД Курсан Асанов ведут переговоры со сторонниками Атамбаева — депутатами Ириной Карамушкиной, Асель Кодурановой и экс-депутатом Равшаном Жээнбековым. Стороны надеются на перемирие.

Ранее скончался один из пострадавших спецназовцев, проводивший штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он поступил в больницу с огнестрельным ранением в тяжёлом состоянии. Второй боец спецназа в критическом состоянии находится в реанимации после проведённой операции.