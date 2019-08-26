https://static.news.ru/photo/147490c2-c8b1-11e9-8d3b-fa163e074e61_660.jpg ЗРК С-400 Фото: Xinhua/Global Look Press

Началась вторая очередь поставок российских комплексов С-400 в Турцию. Самолёт с элементами ЗРК приземлился в Анкаре.

Как сообщает ТАСС , воздушное судно совершило посадку на авиабазе «Мюртед».

Поставка первой батареи была завершена в июле. Компоненты С-400 доставили 30 спецрейсами. Работу по их размещению и приведению в боевую готовность планируется завершить к концу декабря.

Ранее Вашингтон заявил Анкаре, что считает неприемлемым развёртывание С-400 на турецкой территории, и пригрозил ввести новые санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя этот вопрос, призвал Штаты к здравому смыслу, писал News.ru.