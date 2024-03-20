Началось расследование в клинике, где оперировали Кейт Миддлтон Daily Mail: утечку данных о здоровье Кейт Миддлтон расследуют

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Руководство лондонской клиники, где супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон в январе перенесла операцию на брюшной полости, начало расследование предполагаемого нарушения безопасности, пишет Daily Mail. Персонал больницы подозревают в попытке получить доступ к ее личным медицинским записям без разрешения.

Больница оказалась в центре громкого скандал после того, как стало известно, что по крайней мере один из ее сотрудников пытался узнать содержание медицинских записей о здоровье королевской семьи.

Это серьезное нарушение безопасности, которое невероятно вредно для больницы, учитывая ее безупречную репутацию в сфере лечения членов королевской семьи, — рассказал изданию инсайдер.

По данным источника Daily Mail, высшее руководство больницы связалось с Кенсингтонским дворцом сразу после того, как инцидент был доведен до их сведения, и заверило, что будет проведено исчерпывающее расследование. Уточняется, что персонал клиники был шокирован и уязвлен выдвинутыми обвинениями.

Сообщается, что Кейт Миддлтон осведомлена о предполагаемом инциденте, а представитель Кенсингтонского дворца заявил: «Это вопрос лондонской клиники». Полиция отказалась комментировать данную информацию, так как к ней руководство клиники не обращалось.

Расследование началось на фоне публикаций в соцсетях о состоянии здоровья Кейт Миддлтон. В интернете о ней распространялись теории, в том числе о том, что она мертва, ее заменили двойником или что брак Уэльсов находится на грани краха.

Издание напомнило, что это уже не первый раз, когда принцесса сталкивается с публичным разоблачением своих медицинских записей. В 2012 году два австралийских пранкера разыграли персонал больницы короля Эдуарда VII, где она лечилась от острой утренней тошноты. Ночная медсестра Хасинта Салданья связала их с медработником, которая помогала лечить герцогиню. Позже пранкеры разгласили всю полученную информацию. Медсестра Салданья позже добровольно ушла из жизни.

Политолог Дмитрий Журавлев ранее допустил, что массовые публикации в СМИ о происшествиях в британской королевской семье могут быть частично связаны со стремлением определенных кругов отвлечь внимание граждан от ситуации на Украине и выборов в России.