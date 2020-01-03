https://static.news.ru/photo/58c26466-306c-11ea-94a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

На плановой встрече начальников генеральных штабов НАТО, которая пройдёт 14 января в Брюсселе, будет рассмотрен вопрос обострения ситуации в Ираке и отношения Ирана с США после убийства генерала Касема Сулеймани.

Особое внимание участники переговоров уделят будущему миссии Альянса в Ираке. Об этом российским журналистам сообщил представитель делегации одной из европейских дипломатических стран при НАТО.

Темы обострения отношений США и Ирана и ситуации в Ираке будут подняты 14 января. Также участники встречи обсудят будущее нашей тренировочной миссии в Ираке. Эта тема также станет одной из основных на встречах в двустороннем формате между участниками заседания, — приводит ТАСС слова дипломатического источника.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал срочное заседание Совета Альянса в понедельник, 6 января, после консультаций с союзниками, заявили в пресс-службе военно-политического блока.

Встреча назначена «для обсуждения событий в регионе [на Ближнем Востоке]» после смерти Касема Сулеймани, говорится в сообщении.