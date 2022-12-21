Начальник Генштаба ВС Польши посетил Украину Начальник Генштаба ВС Польши Анджейчак посетил Украину и встретился с главнокомандующим ВСУ Залужным

Фото: US Joint Staff/Digital/Global look Press

Раймунд Анджейчак

Глава Генштаба польских вооруженных сил Раймунд Анджейчак побывал на Украине и встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, о чем последний сообщил в Telegram-канале. Украинский высокопоставленный военный назвал польского коллегу своим другом и указал, что стороны обсудят вероятные сценарии развития конфликта в регионе.

Приветствовал в Украине Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша и моего друга генерала Раймунда Анджейчака. Это возможность откровенно обсудить ситуацию в регионе и сценарии ее развития, — написал Залужный.

Он отметил, что Варшава поставляет украинским войскам оружие, военную технику, боеприпасы и материалы. Кроме того поляки на своих полигонах обучают украинских военных, а в госпиталях лечат раненных. Залужный также напомнил, что Польша помогает Киеву в «переходе на тяжелое вооружение государств-членов НАТО».

Военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что Польша готовится стать самой сильной армией Европы и нанести удар России, используя территорию Украины. Эксперт добавил, что Варшава закупает современную военную технику, например корейские танки «Пантеры». Он при этом рассказал, что на Украине уже действуют несколько десятков тысяч иностранных специалистов и добавил, что вскоре появятся «мощные польские военные компании».