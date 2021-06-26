Начались испытания вакцины-бустера против обнаруженного в ЮАР штамма COVID

AstraZeneca сообщила, что начались испытания модифицированной вакцины от коронавируса, разработанной против штамма, впервые обнаруженного в ЮАР. Добровольцам уже ввели препарат. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Около 2250 человек из Великобритании, ЮАР, Бразилии и Польши примут участие в испытаниях. Первые данные станут известны в конце этого года. После этого препарат представят регуляторам для рассмотрения в качестве вакцины-бустера. Учёные считают, что такие вакцины опередят пандемию.

Препарат назвали AZD2816. Он был разработан против штамма «бета» (так обозначают впервые выявленный в ЮАР штамм коронавируса). Вводить вакцину будут как непривитым участникам испытаний, так и прошедшим полную вакцинацию.

Ранее в Индии зафиксировали первый случай смерти от штамма «дельта плюс». Эта мутация, как считают эксперты, отличается повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток лёгких, а также возможным снижением ответа на моноклональные антитела. Позднее российские врачи впервые выявили заражение штаммом коронавируса «дельта плюс».