Обстрелы, обвинения, ожидание наступления: день напряжённости в Донбассе

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в четверг ранним утром обстреляли районы девяти населённых пунктов самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Эту информацию подтвердили представительства республик в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Первые обстрелы велись с 05:32 до 07:42 (совпадает с мск), в зону поражения попали районы населённых пунктов Коминтерново, Октябрь, Новоласпа, Петровское в ДНР, а также Веселенькое, Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое, Сокольники в ЛНР. Обе республики были вынуждены открыть ответный огонь.

В связи с обострением ситуации в Донбассе Народная милиция ЛНР объявила, что украинские военные по прямому указанию своего руководства предпринимают попытки эскалации конфликта. По словам начальника ведомства Яна Лещенко, при ведении огня ВСУ применяют крупнокалиберные миномёты и пулемёты. Позднее в республике рассказали о ещё трёх обстрелах, которые происходили с 08:55 до 09:08, а затем ВСУ произвели две атаки в период с 09:16 по 09:18.

Призываем международных наблюдателей зафиксировать факты агрессивных действий со стороны киевских боевиков и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития в Донбассе, — говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.

DefenceU/twitter.com

Представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказал, что украинские силовики в 09:50 обстреляли окраины Донецка, при этом было выпущено пять мин калибра 82 миллиметра. Также огонь с применением 152-миллиметровых артиллерийских систем был открыт по территории Донецкого аэропорта.

ДНР узнала об эвакуации офиса Зеленского

В четверг днём Народная милиция ДНР выступила с заявлением, в котором говорилось, что украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева во Львов офиса президента Украины, Верховной рады, Совета национальной безопасности и обороны, Министерства обороны и других министерств и ведомств. Эту информацию представила разведка ДНР. В ведомстве ещё напомнили, что США, Великобритания и другие члены НАТО уже начали перемещать свои дипломатические представительства во Львов.

Данная эвакуация органов власти киевского режима готовится на случай провала украинской агрессии против Народных республик и перехода воинских частей Народной милиции в контрнаступление для освобождения Украины от нацистов, — отмечено в сообщении.

Кроме того, разведка ДНР получила новые данные о замысле наступательной операции украинских силовиков в Киеве. Так, они планируют высадку морского десанта для захвата её территорий у побережья Азовского моря. Для десантирования будут использованы катера, переданные Украине США в рамках военной помощи.

Также в 19-й ракетной бригаде ВСУ в городе Хмельницкий проводится техническое обслуживание оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У» и их подготовка к боевому применению в регионе. Как сообщили в Народной милиции ДНР, переброска этого соединения в Донбасс планируется в ближайшее время. Ведомство пообещало представить СМИ и другие сведения о данной карательной операции ВСУ против народных республик.

Roman Yarovitsyn/Russian Look/Global Look Press

Обвинения в адрес Зеленского

Народная милиция ЛНР обвинила президента Украины Владимира Зеленского в обострении обстановки в Донбассе. В ведомстве полагают, что украинский лидер лично отдал приказ на эскалацию конфликта, а обстрелы начали сразу после того, как он убыл из зоны операции объединённых сил (ООС). Также в ЛНР упомянули, что Киев публикует постановочные материалы о разрушениях гражданской инфраструктуры в Донбассе якобы в результате огневой активности Народной милиции. В ведомстве считают, что это делается для «оправдания преступных действий».

Кроме того, Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник, который использовался для корректировки огня артиллерии ВСУ. По данным ведомства, в настоящее время в результате обстрелов повреждено три жилых дома, ещё в пяти зданиях выбиты стёкла. Жители населённых пунктов Донецкий и Раевка вынуждены укрываться от огня противника.

О массированных атаках на жителей ЛНР сообщил и глава республики Леонид Пасечник. Он сказал, что, пока Запад обеспокоен ожидаемым российским «вторжением» на Украину, армия Зеленского «обстреливает Донбасс».

Что говорят в Москве и Киеве

В Кремле следят за сообщениями СМИ о текущей ситуации на юго-востоке Украины и констатируют, что обстановка в этом регионе нагнетается. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, провокационные действия Киева у линии разграничения в Донбассе усилились за последние сутки.

Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идёт о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил на линии разграничения, — сказал Песков.

Также он прокомментировал подачу президенту обращения депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР (народные избранники проголосовали за это на пленарном заседании 15 февраля). Как рассказал Песков, Владимир Путин принял его к сведению, а дальше всё будет зависеть от главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на катере направляется по Азовскому морю в зону силовой операции. На своей странице в Instagram он опубликовал фото и видео, на которых стоит вместе с секретарём СНБО Алексеем Даниловым перед картой.

Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы, — написал президент Украины в сторис в Instagram.