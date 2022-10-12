Наблюдателям G7 пригрозили судьбой «военных целей» при поездке на Украину Источник РИА Новости: наблюдатели G7 станут военными целями, если их направят на Украину

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Наблюдатели стран «Большой семерки» станут военными целями, если их направят на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник. По мнению собеседника агентства, в случае отправки представителей G7 на Украину, страны будут считаться «стороной конфликта».

Президент Украины Владимира Зеленский 11 сентября обратился к странам G7 с просьбой разместить международных наблюдателей на границе Украины и Белоруссии для контроля за ситуацией с безопасностью.

Если страны G7, которые уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий <...> положительно отреагируют на просьбу Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями, — заявил неизвестный собеседник.

Ранее Лукашенко заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении удара по республике с территории Украины. Он также попросил передать Зеленскому, что в случае обстрела Белоруссии «Крымский мост им покажется цветочками». Лукашенко также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G7, заявил, что страна не планировала и не планирует проводить никаких военных действий против Белоруссии. По его словам, Украину интересует только восстановление ее территориальной целостности.