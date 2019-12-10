https://static.news.ru/photo/545ca25c-1b21-11ea-a356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал итоги переговоров в «нормандском формате», которые состоялись в Париже. Их участниками были лидеры России, Украины, Франции и Германии, а на повестке дня стояла ситуация в Донбассе.

Стороны настолько сблизили позиции, что смогли об итогах говорить вместе. Это на самом деле существенный факт, доказательство того, что переговоры были успешными. Подвижкой является и сам факт «разморозки» нормандского формата, подвижкой является и первая личная встреча Путина и Зеленского, — приводит слова политолога RT.

Теперь многое зависит от того, сможет ли Зеленский добиться реализации договорённостей, вернувшись в Киев, считает Шатров.

В предыдущий раз «нормандский формат» на уровне лидеров собирался в октябре 2016 года в Берлине. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидеры «нормандской четвёрки» договорились об изменении Конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера». Минские соглашения остаются основой по урегулированию ситуации в Донбассе. Также Владимир Зеленский сообщил, что закон об особом статусе Донбасса продлят на один год.