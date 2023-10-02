От Франции потребовали начать переговоры по деколонизации Участники конференции в Нью-Йорке потребовали от Франции начать деколонизацию

В Нью-Йорке прошла конференция «Деколонизация: Тихая революция», в рамках которой подписавшие документ участники потребовали от Франции немедленно начать переговоры по деколонизации, сообщает Report.AZ со ссылкой на итоговое заявление. Такое решение было принято на министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана. Заинтересованные стороны договорились о создании Бакинской инициативной группы по борьбе с колониализмом и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Французская Республика, которую Генеральная Ассамблея ООН каждый год призывает к решению вопросов по Французской Полинезии и Маохи Нуи, который вновь внесен в список стран, подлежащих деколонизации. Мы требуем, чтобы Франция начала переговоры по деколонизации, как того требуют резолюции от 2013, 2019, 2020, 2022 годов, — сказано в тексте заявления.

Выступающие в Нью-Йорке антиколониальные движения Новой Каледонии, Французской Полинезии, Мартиники, Французской Гвианы и Гваделупы обратились с призывом ко всему миру и международным организациям поддержать их усилия по обеспечению уважения основных прав на свободу, возмещение ущерба и развитие их народов.

Участники конференции поздравили Бакинскую инициативную группу с созданием и организацией данной конференции при содействии Постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН в качестве председателя Координационного офиса Движения неприсоединения, — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что Бакинская группа и организации последних французских колоний в Южной Америке, Карибском бассейне, Индийском и Тихом океанах продолжат свою работу с целью укрепления необходимой взаимопомощи и установления сотрудничества с Движением неприсоединения, специальным комитетом по деколонизации и другими органами ООН.

Представители антиколониальных движений Новой Каледонии, Мартиники, Французской Гвианы, Французской Полинезии, Гваделупы, секретариата Меланезийской передовой группы и Бакинской инициативной группы подтвердили свою приверженность основополагающим принципам Устава ООН и Движения неприсоединения, а также соответствующим резолюциям по деколонизации.

Движение неприсоединения — второй по величине международный институт после ООН. В нем состоят 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя, в число которых входит Россия. Организация возникла на принципах нейтралитета — неучастия в военных блоках. В 2019 году председательство в организации принял Азербайджан — до 2022 года. Позднее председательство страны продлили еще на один год.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости бороться с «позорным наследием прошлого и способствовать его полному искоренению». Он призвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона по примеру короля Нидерландов Виллема-Александера принести извинения за «колониальное прошлое своей страны и участие в работорговле».