На Западе заявили о близости переломного момента в украинском конфликте RS: переломный момент на Украине может наступить в течение нескольких недель

Фото: МО Укранины

Переломный момент в украинском конфликте может произойти в течение ближайших недель или месяцев, говорится в статье, опубликованной изданием Responsible Statecraft. По мнению автора, Россия может одержать победу в указанные сроки, если Украина не получит от США очередной пакет помощи.

Украине нужно больше оружия, и оно нужно ей сейчас. Два высокопоставленных чиновника администрации Байдена заявили конгрессу в среду, что, если новое финансирование Украины не будет одобрено в ближайшее время, Россия может выиграть войну в течение месяцев или даже недель, — говорится в публикации.

Автор отметил, что страны Европы «пытаются восполнить некоторые пробелы в запасах Украины», но без помощи США обороноспособность и экономику Украины удержать на плаву не удастся. Тем временем вопрос о выделении Киеву нового пакета помощи в Вашингтоне остается нерешенным.

Ранее британские СМИ писали, что у ВСУ могут в ближайший месяц закончиться артиллерийские снаряды, если Конгресс США не утвердит новый пакет помощи Киеву. В публикации также указывалось, что большинство стран Западной Европы, кроме государств Скандинавии и Балтии, стремится к завершению конфликта на Украине практически на любых условиях.