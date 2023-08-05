На Западе заявили, что Россия разрушила миф об «озере НАТО» InfoBRICS: маневры ВМФ России на Балтике разрушили идею «озера НАТО»

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Российский корвет «Стойкий»

Учения Военно-морского флота России «Океанский щит — 2023» в Балтийском море разрушили идею «озера НАТО», написал в статье для InfoBRICS военный аналитик Драго Босник. По его мнению, маневры российского флота показали, что Североатлантический альянс не обладает полным контролем над Балтикой.

Альянс неудачно пошутил, заявив, что Балтийское море якобы является «озером НАТО». Хотя можно предположить, что члены возглавляемого США военного блока плохо разбираются в географии, что прекрасно объясняет, как они могли забыть о российских прибрежных зонах на Балтике. Москва позаботилась о том, чтобы напомнить НАТО, что подобные утверждения — не более чем самообман и фантазии, — говорится в статье.

Как отмечает Босник, после расширения Альянса многие на Западе с гордостью заявили, что Балтийское море стало «озером НАТО». Но решение России провести масштабные военно-морские учения показало, что эти заявления ничего не значат, считает аналитик. Эксперт констатировал, что воинственное поведение западных стран не возымело эффекта для Москвы.

Учения ВМФ России «Океанский щит — 2023» стартовали в акватории Балтийского моря 2 августа. Минобороны РФ сообщало, что в маневрах примут участие более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и ВКС и порядка шести тысяч военнослужащих. Учениями руководит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, целью заявлена проверка готовности российского флота к защите национальных интересов в важном районе.