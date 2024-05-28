На Западе занервничали из-за предупреждения Путина об ударах по России Уотерхаус: на Западе занервничали из-за предупреждения Путина об ударах по РФ

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

На Западе занервничали из-за предупреждения президента России Владимира Путина о том, что удары по РФ натовскими вооружениями будут иметь последствия, написал в соцсети X британский журналист, корреспондент BBC News Джеймс Уотерхаус. Он подчеркнул, что российский лидер прекрасно это понимает.

В Бельгии Зеленский еще раз призвал западных союзников позволить Украине использовать свои ракеты по целям внутри РФ. В Узбекистане Путин заявил, что, если бы они так поступили, это привело бы к серьезным последствиям. Он знает, что они нервничают из-за того, что это может означать, — высказал мнение Уотерхаус.

Ранее Путин заявил, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь страны. Он подчеркнул, что в НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Глава государства подчеркнул, что заявления о возможных ударах западным оружием появляются во время наступления российских вооруженных сил в Харьковской области. По его словам, Альянс сам спровоцировал эту ситуацию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости позволить ВСУ наносить удары по территории РФ являются абсолютно безответственными и провокационными. По его словам, на Западе нет единого мнения по вопросу атаки западным оружием по РФ.