На Западе задумались о подготовке нового контрнаступления ВСУ WSJ: страны Запада размышляют о подготовке Киева к наступлению в 2024 году

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Политики на Западе задумались о подготовке Украины к возможному контрнаступлению весной 2024 года, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов. По данным газеты, ранее чиновники США и других государств рассчитывали, что летняя атака Вооруженных сил Украины окажется успешной и позволит принудить Россию к переговорам ближе к зиме.

Шансы, что это произойдет, теперь представляются призрачными, — говорится в материале.

Ранее газета Times сообщала, что власти Украины рассказывали Западу о «чудесах» в ходе контрнаступления, однако выполнить обещания и реализовать свои цели не смогли. На фоне неудач Киев даже попытался переложить ответственность на НАТО, говорится в материале издания.

В свою очередь экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ развернули широкомасштабное контрнаступление, не имея ресурсов для достижения цели. Он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его решения преступлением против своих же солдат. По словам экс-разведчика, у ВСУ с самого начала не было шансов на успех в рамках наступательной операции, но политики в США убеждали Зеленского в обратном.