На Западе высоко оценили устойчивость экономики РФ перед выборами Bloomberg: экономика России показала хорошую динамику роста перед выборами

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Западные санкции не смогли подкосить российскую экономику, которая показывает уверенный рост в преддверии президентских выборов, информирует Bloomberg. По данным агентства, ряд показателей оказался выше звучавших рыночных прогнозов.

Беспрецедентные международные санкции не смогли подкосить российскую экономику, которая вместо этого выросла <...>. Экономика вошла в этот год, демонстрируя схожую динамику. Данные за январь показывают, что розничный товарооборот <...> и промышленное производство оказались лучше, чем предсказывали рыночные прогнозы, — говорится в статье.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Запад пытается запугать компании из других государств, поскольку российская экономика продолжает расти, несмотря на санкции. При этом зарубежные государства задействовали НАТО, ЕС, ОБСЕ, ПАСЕ и другие организации для усиления давления на Россию.

Обозреватель журнала Focus Габор Штайнгарт также писал о появлении признаков того, что Запад проигрывает РФ на Украине и вскоре попытается примириться с Москвой. По его мнению, нерешительность Европы и США оказала российской экономике неплохую услугу.