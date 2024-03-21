В Европе увидели сигнал в обращении премьера Индии к Путину Advance: Запад не в силах повлиять на отношения между Индией и Россией

Фото: РИА Новости/kremlin.ru

Владимир Путин и Нарендра Моди

Запад не в силах подорвать отношения Индии и России, пишет обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович. Отмечается, что на это указывает поздравление российского президента Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства со стороны индийского премьер-министра Нарендры Моди.

Именно это заявление можно считать одним из крупнейших провалов Запада, старающегося создать фронт сопротивления России, особенно после начала украинского конфликта, — сказано в публикации.

Автор материал указал, что Индия сотрудничает с российскими властями еще со времен СССР. В статье подчеркивается, что индийские власти не позволят Вашингтону разрушить их отношения с Москвой.

20 марта стало известно, что Нарендра Моди провел переговоры с Владимиром Путиным. Он поздравил российского лидера с победой на выборах главы государства. В ходе беседы политики договорились продолжать работу над расширением «российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства».

Примечательно, что в тот же день Моди созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отметил интерес Индии к развитию сотрудничества с Украиной. Кроме того, премьер-министр пообещал и дальше оказывать стране гуманитарную помощь.