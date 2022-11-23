На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации властей, жерт нет.

Землетрясение зафиксировали в 01:08 по местному времени (04:08 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 14 километрах на юго-восток от города Дзюдже. Очаг залегал на глубине шести километров.

Власти Дюздже сообщили об отключении электричества, информации о разрушениях пока нет.

По словам главы МВД страны Сулеймана Сойлу, жертв после землетрясения, предварительно, нет.

По информации нам от AFAD (МЧС) и местных властей, жертв, предварительно, нет, — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось, что у побережья Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7,3. В результате была объявлена угроза цунами.

Кроме того, 22 ноября на востоке Камчатки в районе поселка Усть-Камчатск произошли два землетрясения за час. Около 09:45 по местному времени в Камчатском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Позднее ученые уточнили, что магнитуда толчка составила 6,0. Второе было зафиксировано в 10:25 по местному времени, его магнитуда составила 5,4.