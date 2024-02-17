На Западе рассказали о судьбе замороженных активов России G7 намерена удерживать российские активы, пока «РФ не заплатит за ущерб» Украине

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По итогам министерской встречи лидеров G7 глава МИД Италии Антонио Таяни как председатель совещания на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил решимость Запада сохранять российские суверенные активы замороженными, пока Москва не заплатит за ущерб, причиненный Киеву.

Страны G7 будут продолжать изучать все возможные пути помощи Украине в получении компенсаций от России в соответствии с их юридическими системами и международным правом. Они приветствовали принятие Евросоюзом юридических актов относительно прибылей, полученных частными компаниями от реинвестирования российских замороженных активов для поддержки Украины, — говорится в заявлении итальянского дипломата.

В ЕС уже утвердили положение, согласно которому «доходы от замороженных активов России не являются ее собственностью». По мнению специалистов, эта директива примерно соответствует утверждению о том, что процентный доход собственника депозита в банке ему не принадлежит.

Чиновники Евросоюза также призвали «частные площадки» перенести всю прибыль от российских активов на отдельный счет. Затем будет утвержден близкий к 100% специальный европейский налог, которым эти средства будут обложены и экспроприированы в бюджет ЕС. Полученные деньги направят для частичного финансирования программы поддержки Украины до 2027 года. Остальные источники средств для поддержки Киева пока не определены.

Депутат Госдумы Олег Морозов в ответ на подобные усилия Запада предложил действовать жестко и асимметрично. Например, обнулить права собственности и активы всех покинувших Россию компаний из недружественных стран.