На Западе рассказали о судьбе Польши в случае войны с Россией InfoBRICS: если Запад реализует угрозы в отношении РФ, Польша исчезнет

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Если западные страны реализуют угрозы, озвучиваемые в адрес России в последнее время, многие из них, например Польша, исчезнут с карты после ракетных ударов, пишет в статье для InfoBRICS аналитик Драго Боснич. Он напомнил слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который заявил, что США атакуют позиции России в зоне специальной операции, если она применит ядерное оружие.

Угрожать такой стране, как Россия, это просто безумие. Сама Варшава должна понять, что одних лишь московских установок с термоядерным оружием в Калининградской области будет достаточно, чтобы превратить Польшу в радиоактивную пустошь практически навсегда, — отметил эксперт.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Варшавы разместить ядерное оружие США. Глава республики подчеркнул, что этот вопрос обсуждается с американской стороной «уже некоторое время». По его словам, размещение оружия в Польше может пройти в рамках укрепления безопасности восточного фланга НАТО.

Комментируя слова Дуды, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Польша напугала США этим заявлением. Он пояснил, что Польша стремится быть впереди телеги. Песков добавил, что в США и ряде европейских стран поспешили заявить, что не имеют соответствующих планов.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не обсуждают с польскими властями размещение американского ядерного оружия на территории республики. Речь шла о программе НАТО Nuclear Sharing.