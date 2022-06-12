В США рассказали, как спецоперация на Украине внесла раскол в НАТО Foreign policy: НАТО нуждается в «капитальном ремонте»

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Североатлантический альянс сегодня нуждается в «капитальном ремонте», пишет американский журнал Foreign Policy. Автор статьи в издании Эдвард Лукас полагает, что в НАТО слишком много стран-членов, большая часть которых никак не усиливает обороноспособность союза. По мнению эксперта, сама структура Альянса является устаревшей.

Несмотря на кажущееся единство целей с начала спецоперации России, НАТО выглядит неуравновешенным и устаревшим, — указано в статье.

С 28 по 30 июня в Мадриде пройдет саммит НАТО. На встрече стран-членов будут решаться вопросы о том, нужно ли принимать участие в саммите представителям Финляндии и Швеции. Ранее обе страны подали заявления на вступление в Альянс. Против их участия во встрече активно выступает Турция, которая требует сначала прекратить помощь турецким курдам.

Кроме того, уже известно, что Украина в том или ином качестве тоже получит приглашение на саммит. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что новая стратегия Альянса не будет рассматривать Москву в качестве партнера, некоторые участники военно-политического блока также отмечают, что отдельно будет рассматриваться и вопрос отношений с Китаем.