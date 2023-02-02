На Западе раскрыли обман Байдена с истребителями F-16 для Украины NYT: США намекают на поставки F-16 Украине, чтобы страны ЕС взяли на себя ответственность

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Освещающие вопросы национальной безопасности США журналисты Эрик Шмитт и Хелен Купер в статье для The New York Times заявили, что Вашингтон врет, что отправит оружие на Украину, включая истребители F-16, чтобы спровоцировать Европу на такие поставки. По мнению американских обозревателей, Белый дом не пойдет на этот шаг из-за страха обострить отношения с Россией. Они добавили, что такой же прием был применен для разблокировки поставок танков Leopard Германией.

В случае с танками Abrams одного объявления на прошлой неделе о том, что Соединенные Штаты отправят их, было достаточно, чтобы разблокировать немецкие танки Leopard 2, хотя Пентагон говорит, что Abrams, вероятно, прибудет на поле боя в течение нескольких месяцев, если не лет, — сказано в публикации.

Журналисты отмечают, что США продолжают официально отказывать в поставках техники, но кулуарно намекают на такую возможность, чтобы союзники «взяли этот вопрос на себя».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщило, что американское руководство планирует выделить Украине пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов, в который, как ожидается, впервые войдут ракеты большей дальности. В статье при этом не говорится, о каких именно ракетах идет речь. В материале отмечается, что новые поставки могут включать в себя и другие боеприпасы и вооружения.