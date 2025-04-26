На Западе раскрыли новые подробности возможной встречи Трампа и Зеленского La Repubblica: встреча Трампа с Зеленским и Стармером может состояться в Риме

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Дональд Трамп

Прибывший в столицу Италии для участия в похоронах папы римского Франциска американский лидер Дональд Трамп может провести встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает издание La Repubblica. Журналисты уточнили, что имя последнего появилось в обновленном перечне зарубежных делегаций.

Глава Белого дома пробудет в Риме 15 часов, уточняется в материале. Переговоры с Зеленским могут состояться в резиденции посла Соединенных Штатов в Италии. После встречи Трамп отправится на площадь Святого Петра, где пройдет траурная церемония.

Ранее Трамп подтвердил возможную встречу с украинским лидером в Риме. Во время общения с журналистами президент США отметил, что не отметает такой вариант развития событий. Также он отметил, что планирует провести переговоры с итальянским руководством.

Также глава Белого дома высказался о переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса, отметив прогресс в этой области. Тем не менее, считает американский президент, ситуация все еще остается нестабильной. Трамп подчеркнул, что сейчас наблюдается ясное продвижение вперед, однако на конечный результат влияет целый ряд факторов.