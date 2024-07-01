На Западе признали уязвимость самолетов Saab 340 для ВКС РФ MWM: ВКС РФ могут уничтожить переданные ВСУ шведские самолеты Saab 340

Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Дальность действия ВКС России ставит под серьезное сомнение перспективы живучести переданных Украине шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, пишет Military Watch Magazine. Издание отметило, что ситуация в воздушном пространстве над Украиной вызывает серьезные вопросы относительно целесообразности эксплуатации большого, неманевренного и очень дорогого самолета.

Авторы текста отметили, что в зоне СВО развернуты зенитные ракетные комплексы С-400, а истребители МиГ-31 продолжают играть ключевую роль в военных действиях России. Поэтому Saab 340 столкнутся с крупными и боеспособными Воздушно-космическими силами (ВКС), а также широким арсеналом средств уничтожения.

Особенно опасными для Saab могут быть ракеты класса «воздух — воздух» Р-37М с дальностью полета 400 км и скоростью шесть махов. В статье сказано, что эти ракеты используются ВКС России для поражения украинских самолетов на расстоянии более 200 км. Этот класс ракет считается непревзойденным во всем мире. Исключение составляют только китайские PL-XX.

Ранее отставной офицер ВВС Великобритании на условиях анонимности рассказал UK Defence Journal, что страны — члены НАТО передают Украине информацию, собранную разведывательными самолетами с системами AWACS. По его словам, эта информация позволяет Киеву быстрее готовиться к ударам со стороны ВС России.