На Западе признали успех российской стратегии на Украине FA: Россия успешно использует нетрадиционные методы боевых действий на Украине

Фото: МО РФ

Россия успешно использует новые способы ведения боевых действий для достижения поставленных задач в ходе СВО на Украине, пишет Foreign Affairs. По данным издания, ВС РФ совместили традиционную военную стратегию с нестандартными методами.

Один из них — использовать беспилотники и ракеты для разрушения инфраструктуры Украины, в частности гидро- и электростанций, чтобы сделать жизнь во время войны невыносимой для народа. Пока украинцы отказываются сдаваться, — отметили авторы.

В статье уточняется, что действия российской армии парализовали экономику Украины, которая с начала спецоперации и так сократилась на 25%. Затем Москва пыталась «разжечь инфляцию в Европе и побудить Киев к уступкам», говорится в статье.

В совокупности стратегии Москвы направлены на ослабление «финансовой и военной пуповины», которая тянется между Украиной и Западом, сказано в публикации FA. Как отмечают авторы, цели России, вероятно, выходят за рамки наземных боевых действий и направлены на нанесение ущерба программе поддержки Украины со стороны США и Европы.

Ранее сенатор-демократ Конгресса США Крис Мерфи выразил сомнение в том, что Вооруженные силы Украины продержатся до февраля 2024 года без помощи со стороны Вашингтона. По его мнению, боеприпасов украинским военным хватит на считанные недели.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что стратегия Евросоюза в отношении украинского конфликта провалилась, Россию победить не удается. Поэтому, по его словам, ЕС должен перейти к плану Б по Украине.