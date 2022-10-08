На Западе предложили обсудить с Россией и Китаем ядерную деэскалацию Экс-замгенсека НАТО Гетемюллер призвала к переговорам с Россией и КНР по ядерной деэскалации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что членам Альянса следует начать конфиденциальные переговоры по ядерной деэскалации с Россией и Китаем. Она вспомнила, как президент РФ Владимир Путин еще до военной операции на Украине встречался с китайским лидером Си Цзиньпинем и обсуждал мораторий на ракеты средней и меньшей дальности. В колонке для Financial Times Гетемюллер предложила поднять эту тему в разговорах с Москвой и Пекином.

Они [лидеры РФ и КНР] говорили, что такой мораторий мог бы распространяться и на Азию. Возможно, пришло время начать конфиденциальные переговоры хотя бы лишь на техническом уровне, чтобы изучить, что именно эти двое подразумевают, — подчеркнула бывший заместитель генсека НАТО.

По словам Гетемюллер, стороны не могут обсуждать независимость Украины, а решения по ядерной деэскалации не видно. Она предположила, что «тихая ядерная дипломатия» может дать свои плоды.

Переговоры не приведут к окончанию конфликта на Украине, сказала Гетемюллер, но все же они помогут понизить уровень угрозы ядерного конфликта.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заметила, что слова президента США Джо Байдена об угрозе «атомного армагеддона» не связаны с новыми данными американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия на Украине, однако Штаты по-прежнему призывают РФ к смягчению риторики в данной сфере и деэскалации напряженности.