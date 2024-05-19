На Западе «похоронили» президента Ирана «Кешет 12»: на Западе считают, что Раиси не пережил аварию с вертолетом

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Дипломатические источники израильского телеканала «Кешет 12» заявили, что на Западе уже распространяется мнение о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси. По словам инсайдеров, политик мог не пережить жесткую посадку вертолета, передает ТАСС.

Других подробностей источники не привели. Они отметили, что судьба Раиси и его спутников по-прежнему остается неизвестной.

Политолог Алексей Макаркин ранее выразил мнение, что в случае смерти Раиси характер иранской власти не изменится. Он отметил, что главой государства является великий аятолла Али Хаменеи. По мнению Макаркина, он и будет решать, кто станет следующим президентом. В Иране, добавил политолог, речь действительно идет о передаче власти, у либеральных сил нет «никаких шансов».

Ранее спасателям удалось установить контакт с двумя пассажирами вертолета, на котором летел президент Ирана. Уточняется, что контакт удалось установить с одним из членов экипажа и одним пассажиром. О ком именно идет речь, он не уточнил.

Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова оказать содействие в поисках вертолета Ибрахима Раиси. Она отметила, что Москва может поспособствовать и расследованию произошедшего.