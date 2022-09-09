На Западе подсчитали, во сколько обойдется восстановление Украины Еврокомиссия, Киев и Всемирный банк оценили восстановление Украины в $349 млрд

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Еврокомиссия, Всемирный банк и Киев оценили восстановление Украины на в $349 млрд, говорится в совместном докладе. Отмечается, что данная цифра не окончательная, поскольку боевые действия продолжаются.

Правительство Украины, Европейская комиссия и Всемирный банк вместе с партнерами оценивают текущую стоимость реконструкции и восстановления Украины в $349 млрд, — указано в докладе.

Отмечается, что на 1 июня непосредственный урон оценивается в $97 млрд.

Кроме того, по подсчетам властей Украины, Еврокомиссии и Всемирного банка, уровень бедности в стране может возрасти в 10 раз и составит по меньшей мере 21% в 2022 году. Этот показатель может оказаться более значительным, если Киеву не будет предоставлено западное финансирование.

Ранее стало известно, что Украина через ООН добивается создания «международного механизма» для взыскания с России «компенсации» ущерба за проведение спецоперации. Киев хочет получить от Москвы более $300 млрд, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

В то же время политолог Армен Гаспарян заявил, что если Украине передадут средства на восстановление экономики, деньги окажутся в офшорах, потому что киевские власти заботятся только о финансах, а не о благополучии страны.