На Западе отметили безупречную работу российских БПЛА в зоне СВО Forbes: российские БПЛА оперативно находят и уничтожают лучшую технику ВСУ

Фото: МО РФ

Беспилотники Вооруженных сил России молниеносно обнаруживают и уничтожают лучшее оружие украинских военных, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. По его словам, бойцы ВС РФ применяют тактику «цепочки уничтожения», в рамках которой дронами обнаруживаются цели вдали от фронта, после чего по этой технике наносятся удары с воздуха, а также артудары.

Командирам ВСУ должно быть донельзя очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километрах от линии фронта. Особенно в дневное время на открытой местности, — пишет Экс.

Он отметил, что благодаря выбранной тактике ВС России ликвидировали лучшие образцы оружия ВСУ, такие как системы ПВО Patriot или ракетные комплексы HIMARS.

Ранее военкор Юрий Котенок опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение американского бронетранспортера Stryker в зоне военной операции на Украине. По его словам, российские военнослужащие поразили машину ударом боевого дрона «Ланцет». Кадры были сняты на Запорожском направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В ноябре стало известно, что Вооруженные силы России получили модернизированную версию БПЛА «Ланцет». На дроны установили новую боевую часть, которая работает по принципу «ударное ядро»: при подрыве из заряда боевой части образуется сгусток металла, который выстреливается вперед с высокой кинетической энергией.