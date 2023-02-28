На Западе ощутили острую нехватку танков The New York Times: Запад оказался не готов поставить Киеву обещанное количество танков

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Leopard 2

Европейские страны, которые пообещали Украине поставить танки Leopard 2, оказались не готовы направить Киеву заявленное количество машин, сообщает газета The New York Times. Издание отмечает, что поток танков больше «похож на ручеек» из-за проблем с хранением и запчастями.

Повсеместная тенденция [на протяжении последних лет] в европейских армиях - сокращение, сокращение и сокращение <...>. В конце концов многие [страны], как и Германия, шли по одному маршруту: война - это теоретическая вещь. Так что у нас есть теоретические танки, — заявил эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг.

Как пишет газета, некоторые страны обнаружили, что танки в их арсенале на самом деле не работают или к ним, не хватает запчастей. А некоторые армии были вынуждены вернуть инструкторов, которые ранее ушли в отставку, чтобы обучить украинских военных использовать танки старых моделей.

Министр обороны США Ллойд Остин в феврале заявил, что поставить Киеву танки Leopard согласились восемь стран: Германия, Польша, Нидерланды, Канада, Испания, Норвегия, Португалия и Дания.

Ранее сообщалось, что менее половины танков Challenger 2, находящихся на вооружении сухопутных войск Великобритании, считаются боеспособными. По данным издания, из 227 боевых машин данной модели только менее 100 можно отправлять на передовую.