На Западе одним словом описали наряд Зеленского на похоронах в Ватикане Журналист Боуз назвал наряд Зеленского на похоронах папы римского отвратительным

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Елена Зеленская и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал неподобающий наряд на похороны папы римского Франциска в Ватикане, считает ирландский журналист Чей Боуз. Он разместил соответствующий пост в соцсети X, назвав украинского лидера диктатором.

Диктатор никого не уважает… Отвратительный, — написал журналист в соцсети.

По словам Боуза, выбрав в качестве наряда черный военный камуфляж, Зеленский проявил неуважение на траурном мероприятии. Журналист также отметил, что «этот человек» отправил на верную смерть тысячи своих сограждан.

Ранее сообщалось, что Зеленский нарушил нормы этикета, явившись на похороны папы римского Франциска в камуфляжной одежде черного цвета. Предполагалось, что на подобном мероприятии украинскому лидеру понадобится деловой костюм. Другие присутствующие персоны были одеты по правилам: мужчины надели темные костюмы, дамы облачились в черные длинные платья.

Также сообщалось, что президента США Дональда Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах понтифика. Как рассказало издание The Independent, американский лидер пришел на службу прощания с понтификом в синем костюме, а не в черном. По словам авторов, дресс-код в Ватикане требовал темных костюмов для мужчин, черный галстук и черный бутон в лацкане.