На Западе объяснили цель поставок бронетехники Украине NYT: западные поставки бронетехники Украине говорят о подготовке ВСУ к наступлению

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Немецкий аналитик по внешней политике Ульрих Шпек рассказал New York Times, что поставка немецкой, французской и американской бронетехники на Украину могут свидетельствовать о подготовке наступления ВСУ. По его словам, подобными поставками Запад подталкивает Украину к решительным действиям. Он указал на то, что все эти решения сигнализируют Москве о нескором выходе «на траекторию переговоров».

Трехстороннее решение уточняет поддержку Западом потенциального наступления на Украину в ближайшие месяцы. Это сигнализирует Москве о том, что мы не скоро выйдем на траекторию мирных переговоров, — сказал Шпек.

В издании при этом не стали указывать на конкретные сроки потенциального наступления.

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд, ранее сообщила пресс-служба Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ. В американской администрации добавили, что обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось.