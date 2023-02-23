На Западе обсуждают поставки истребителей Украине

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Коллективный Запад рассматривает возможность организации поставок Украине истребителей-бомбардировщиков четвертого и пятого поколений, заявила в беседе с журналистами заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она подчеркнула, как передает The Washington Post, что соответствующие переговоры продолжаются как внутри американской администрации, так и с непосредственными представителями Киева. По словам Нуланд, на Западе есть страны, заинтересованные в таких поставках.

Мы продолжаем вести эти переговоры как внутри администрации, рассматривая долгосрочные потребности Киева в противовоздушной обороне, так и с Украиной. Некоторые страны в Европе заинтересованы в предоставлении этих самолетов. И, как заявлял президент США Джо Байден, это решение предстоит принимать им, — сказала заместитель госсекретаря.

Как добавила Нуланд, необходимо понимать, что рассмотрение поставок идет на фоне меняющейся картины. Поэтому, отметила она, Запад постоянно рассматривает варианты того, в чем нуждается Украина.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса истощили свои запасы артиллерийских снарядов для поставок Киеву. По его словам, конфликт на Украине вошел в фазу «логистического» противостояния, рассчитанного на истощение противника. Перед блоком стоит задача в наращивании производства, добавил он.

Генсек НАТО уклонился от вопроса о просьбах властей Украины поставить истребители. Столтенберг подчеркнул, что более острой потребностью являются боеприпасы.